Basket, la VL batte Ferrara in amichevole. Petrovic soddisfatto

FERRARA- Nella prima uscita stagionale per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro la formazione biancorossa ha ottenuto una vittoria contro la Top Secret Ferrara in un utilissimo scrimmage tra le due formazioni. In casa VL non hanno partecipato alla partita né Davide Moretti, appena rientrato dopo la positività al Covid, e nemmeno Leonardo Demetrio, a causa di una contusione alla cresta iliaca posteriore riportata in allenamento, oltre ovviamente a Jones il quale si attende il suo arrivo in quel di Pesaro.

La sfida tra Pesaro e Ferrara, che si è conclusa con il punteggio di 70-66 in favore proprio dei biancorossi, ha fatto vedere buone cose al coach della VL Aza Petrovic, che ha commentato così questa prima uscita stagionale dei suoi. «Abbiamo controllato bene i rimbalzi e le palle perse e con soli 7 giocatori a disposizione non era facile. Per noi è stato un ottimo allenamento in attesa dei tre giocatori che erano fuori. Tra 48 ore torneremo ad allenarci, in difesa abbiamo alternato momenti buoni e meno buoni soprattutto quando abbiamo perso un pò di freschezza».

Belle parole spese per Henri Drell, autore di 14 punti e chiamato alla consacrazione al suo terzo anno a Pesaro. «Con Drell dal primo giorno c’è un rapporto molto buono e lui risponde a tutte le mie richieste. Sarà un atleta prezioso e vedremo un giocatore migliore e molto più concreto».

Per Petrovic però il punto di forza della squadra deve essere uno soltanto. «Quando saremo al completo avremo una rosa di 10 giocatori che possono dare il loro contributo in campo e la nostra forza dovrà essere l’intensità ad ogni partita di campionato».