Basket, la VL lotta ma cede al supplementare. Il resoconto della 12° giornata

PESARO- In una Vitrifrigo Arena tutta esaurita con più di 9.000 persone la VL se la gioca alla pari con la Virtus Bologna cedendo solamente dopo un tempo supplementare.

Primo quarto in cui parte meglio nei primi minuti la Carpegna Prosciutto grazie al tiro da tre punti che manda la formazione di Repesa a +7 sull’11 a 4 ma la Virtus reagisce subito e torna sotto portandosi avanti a due minuti dalla fine della prima frazione di gioco 17 a 16. Dopo il time-out chiamato da Repesa la VL non riesce a trovare ritmo come in precedenza ed è la Virtus con i canestri di Weems ad allungare. Al termine dei primi dieci minuti di gioco Bologna avanti 25 a 18.

Secondo quarto che si apre con tre triple in fila firmate da Rahkman e Mazzola con Scariolo costretto al time-out dopo nemmeno tre minuti sul 28 a 27 VL. Partita che tiene ritmi di intensità alti con le due squadre che si rispondono da una parte e dall’altra con gli allenatori che sfruttano appieno tutto il roster a loro disposizione. Shengelia segna la tripla del +2 (34-36) a tre minuti dalla fine del secondo quarto. Una tripla di Cheatham e un paio di canestri da entrambe le parti fanno andare le squadre alla pausa lunga sul punteggio di 40 a 39 in favore della squadra pesarese.

Terzo quarto in cui l’intensità in campo non cala ma aumenta un po’ il nervosismo con alcune chiamate arbitrali da entrambe le parti poco chiare e con una partita dove si inizia a segnare poco. La VL va avanti ma la Virtus ricuce subito il piccolo gap. Il grande ex di giornata Hackett trova un paio di giocate per riportare la Virtus a +2 a due minuti dal termine del periodo (53-55). Due canestri di Bako per Bologna e le giocate di Rahkman e Kravic fanno arrivare sul 59 pari a fine terzo quarto. Partita in perfetto equilibrio.

Nel quarto periodo parte bene la VL che trova con Kravic e una tripla di Mazzola l’allungo a +5 sul 66 a 61 che costringe Scariolo al time-out. Si segna poco anche in quest’ultimo quarto a causa delle grandi difese da parte di entrambe le squadre e si abbassano le percentuali. A un minuto dalla fine è sempre la VL avanti sul 71 a 69 dopo che in quest’ultimo periodo sono stati dati un antisportivo a Pajola e un tecnico a Repesa. Un canestro di Cheatham a 24 secondi da il +3 alla VL sul 73-70. Belinelli segna la tripla del 73 pari a sedici secondi dalla fine. Moretti in uscita dal timeout prova la soluzione solitaria con un tiro da tre punti che viene però contrastato e non arriva al ferro. Si va ai supplementari.

Sul 77 pari Moretti perde palla e commette fallo antisportivo (5° fallo per il play) su Shengelia. Il georgiano non sbaglia dalla lunetta e riporta +2 i suoi a 3’30” sul cronometro. Kravic segna da sotto ma Teodosic dall’altra parte realizza la tripla del +3 (79-82). Rahkman segna la tripla del pareggio. La Virtus però trova il canestro prima con Shengelia per il +2 e poi Weems chiude i giochi con la tripla del +5. Finisce 87 a 82 per la Virtus.

Una delle sorprese di giornata arriva da Tortona dove la Bertram cade in casa contro Treviso. Per i veneti decisive le prove di Banks e Iroegbu autori di 60 punti in due (29 e 31 rispettivamente).

Vittorie interne per Trieste e Venezia che battono rispettivamente Trento e Sassari. Per i friulani due punti importanti in chiave classica nel 74 a 68 rifilato a Trento. La Reyer vince 86 a 76 contro la formazione Sarda e si porta a quota 14 punti in classifica.

Vittoria facile per Milano nel derby lombardo con Varese. l’Olimpia passa 96 ad 84 e stacca il pass per le final eight di Coppa Italia. Per Milano top scorer Brandon Davies con 20 punti.

Oltre alla Virtus Bologna arrivano vittorie in trasferta per Verona e Scafati. I veneti passano 80 a 74 in casa della Gevi Napoli con 17 punti di Anderson. Scafati trionfa 75 a 71 in casa di Brindisi con 21 punti del solito David Logan.

Nell’ultima partita di serata Brescia vince contro Reggio Emilia e sale all’ottavo posto in solitaria a quota 12 punti. Nulla da fare per Reggio che è sempre più ultima da sola con 4 punti a -4 dal quartetto delle penultime.