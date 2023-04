Basket, la VL a Milano dura un quarto. L’Olimpia domina 102-70

Un quarto. È quanto ha dato speranza la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro di provare a giocarsela contro una squadra nettamente più forte di lei. Eppure l’inizio per la VL in casa dell’Olimpia Milano era stato anche molto positivo con gli uomini di Repesa avanti 22 a 19 dopo i primi dieci minuti di partita. Una partita che dal termine di quella prima frazione ha poi preso tutta un’altra piega. Il secondo quarto ha visto infatti un dominio degli uomini di Messina che in dieci minuti hanno ribaltato la partita e praticamente chiuso i giochi. Il 31 a 9 di parziale del secondo periodo, con una VL irriconoscibile dopo i primi minuti, ha fatto sì che Milano mettesse una forbice molto ampia come margine chiudendo avanti 50-31 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi Milano piazza un break di 5-0 e la tripla di Baldasso vale il 61-36, Moretti dalla lunga distanza infila la bomba del 68-44, Totè realizza e subisce il fallo commesso da Shields. Coach Messina chiama timeout a 2’25” dalla fine del terzo quarto dopo il tiro da tre di Cheatham per il 74-55. Al 30′ il tabellone è sull’80-58.

Gli ultimi dieci minuti cominciano con i due punti di Pangos e al 26′ il +1 di Napier vale il 91-66, Milano controlla il match e a due minuti dal termine è sul 96-70. Datome dai sette metri realizza il 100-70 ma la gara si chiude con i due liberi di Ricci per il 102-70 finale. Tra i pesaresi il miglior realizzatore di serata è Kwan Cheatham con 16 punti.

Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa ha commentato il match del Mediolanum Forum. “Complimenti a Milano per la vittoria, noi siamo in un periodo difficile in cui tante cose non vanno come vogliamo. Non siamo consistenti, dobbiamo restare positivi sperando di ritrovare la condizione giusta. Dobbiamo guardare a noi stessi, andiamo avanti lavorando e pensando a partita per partita”.