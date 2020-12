Basket, una super VL Pesaro batte anche Trieste

Secondo successo consecutivo per la formazione pesarese. Alla Vitrifrigo Arena i biancorossi passano per 84-74

Questa Carpegna Prosciutto Pesaro versione 2020/21 è una squadra che fa sognare. I biancorossi di coach Jasmin Repesa vincono la sfida chiave contro Trieste e si lanciano nuovamente nelle zone nobili della classifica del campionato di basket di serie A. Secondo successo consecutivo per la formazione pesarese dopo la vittoria di settimana scorsa a Brindisi, che riscatta le due precedenti sconfitte contro Treviso e Fortitudo.

Nonostante l’assenza pesante di Frantz Massenat che dovrà stare fermo ai box per almeno 3 mesi, la VL sforna una grande prova corale di squadra contro la formazione triestina. Top scorer del match in casa biancorossa è Simone Zanotti autore di 21 punti in 22 minuti di impiego con 6/6 da due e 3/4 da tre punti al quale unisce anche 6 rimbalzi. Non solo Zanotti però, ottime prove realizzative anche per Cain (15 punti), Robinson (12 punti e 10 assist) e Filipovity (13). Sono ben 6 i giocatori in doppia cifra per la VL con Filloy e Delfino che rispettivamente segnano 11 e 10 punti.

Ora pausa di pochi giorni per la Carpegna Prosciutto che mercoledì 30 dicembre sarà impegnata a Bologna contro la Virtus per recuperare la giornata rinviata a causa delle positività al Covid in casa pesarese. Una sfida affascinante e complicata contro una delle favorite al titolo finale.