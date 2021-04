Basket, una brutta VL Pesaro cade contro Brindisi

Nel turno infrasettimanale di campionato è un mercoledì da dimenticare in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. La formazione di coach Jasmin Repesa crolla in casa alla Vitrifrigo Arena contro l’Happy Casa Brindisi. La squadra pugliese, dopo aver battuto Milano domenica sera, si conferma una delle squadre più forti e in forma del campionato, vendicando l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia di due mesi fa subito proprio per mano dei pesaresi.

Il finale di 62-86 in favore dei biancoblu è la dimostrazione di una serata in cui per la VL ha girato tutto storto. I biancorossi, privi di Carlos Delfino dopo l’infortunio rimediato sabato a Bologna che lo vedrà fermo ai box per il resto della stagione, steccano completamente in attacco fornendo una prestazione deludente e condita da tanti errori al tiro da tre punti (5/32 dalla distanza).

Per la Carpegna Prosciutto solamente Simone Zanotti ha chiuso in doppia cifra con 12 punti messi a referto. Sottotono il duo dei lunghi titolari Cain e Filipovity rispettivamente con 6 e 7 punti. In casa brindisina il migliore in campo è stato Derek Willis. L’ala della formazione pugliese segna 24 punti in 27 minuti giocando una partita ai limiti della perfezione condita anche da 11 rimbalzi. Doppia cifra anche per Krubally e Harrison autori rispettivamente di 20 e 14 punti.