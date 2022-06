Basket, è ufficiale il ritorno di Repesa come coach della VL Pesaro

La notizia era nell’aria da alcuni giorni e ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Jasmin Repesa e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si ritrovano dopo un anno e l’allenatore croato siederà nuovamente sulla panchina biancorossa nella prossima stagione.

Come comunicato dalla VL, Repesa ha sottoscritto un contratto triennale a dimostrazione della reciproca volontà di riprendere il percorso intrapreso nella stagione 2020/2021 e di poter svolgere un buon lavoro a Pesaro confermando la visione legata alla crescita della società nei prossimi anni. Un segnale importante in ottica futuro che potrebbe anche avere riflessi sul mercato giocatori.

Sistemata la questione allenatore infatti d’ora in poi saranno giorni caldi per quanto riguarderà la costruzione della squadra. Difficile, se non impossibile, riuscire a trattenere il nucleo straniero, con il solo Mejeris che potrebbe restare anche se non sarà semplice. Discorso diverso invece per quel che riguarda il nucleo italiano. Zanotti e Tambone dovrebbero essere confermati e già conoscono Repesa. Da valutare la situazione di Davide Moretti. Il giocatore è sotto contratto con Milano. Nel caso in cui Repesa valutasse utile il suo ritorno si potrebbe ridiscutere di un nuovo prestito con la società lombarda.