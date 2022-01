Basket, ufficiale il rinvio di Brescia-VL Pesaro

La Lega Basket ha ufficialmente rinviato la gara in programma domenica sera a Brescia. Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in quarantena

PESARO- Con l’aumento dei positivi in casa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro (5 i casi segnalati ad oggi) si attendeva solo la notizia ufficiale. Il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai, ha preso atto dell’impossibilità di disputare la partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ASUR Marche che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro, ha posto l’intero team in isolamento e quarantena.

Nei prossimi giorni la Lega ha comunicato che saranno indicate le modalità di recupero della partita visto che ad oggi il turno in programma verrà disputato regolarmente e non è previsto un rinvio generale come successo per la giornata precedente.