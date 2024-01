Basket: trionfo Italservice nel derby col Bramante, nuova sconfitta per Matelica

ANCONA – Quattro squadre in testa alla classifica. C’è traffico nella prima posizione della Serie B2 di Basket, al termine di un diciassettesimo turno che si è concluso col successo per 76 a 56 dell’Italservice Loreto Pesaro sul Bramante. I gialloblù dominano l’incontro dall’inizio alla fine, chiudendo in vantaggio tutti e quattro i quarti, e agganciano in cima alla graduatoria a quota 24 punti proprio i bianconeri, attualmente primi insieme a Matelica e Senigallia.

Cade di nuovo il Matelica, al terzo kappao consecutivo dopo quelli rimediati con Bramante e Senigallia. Il roster di coach Trullo scivola davanti ai propri tifosi per 59 a 51 contro la Virtus Civitanova. Gli ospiti chiudono i primi due quarti in vantaggio e nel terzo trovano l’allungo decisivo per portarsi a casa i due punti. Nelle fila dei biancorossi pesano i diversi acciacchi, in particolare l’assenza per infortunio di Mentonelli, che contribuiscono al difficile periodo dell’Halley.

Vince ancora la Goldengas Senigallia, al quarto sorriso di fila in campionato. I biancorossi passano per 89-67 nella trasferta col Pisaurum. Sugli scudi il solito Brigato autore di ben 19 punti. Domina l’Attila Junior sul campo della Stamura Ancona. La truppa di Porto Recanati chiude con uno scarto di 40 punti rispetto ai loro avversari, ovvero 89 a 49. Quarta vittoria consecutiva per Gulini e compagni.

Derby da urlo tra Amatori Pescara e Pescara 2.0, terminato con un solo punto di differenza. Coach Fioravanti guida i suoi ragazzi al trionfo, per 68 a 67, mentre Capitanelli e compagni lottano fino alla fine ma sono costretti ad arrendersi ai rivali. Bene il Roseto che vince 82-73 nel confronto tutto abruzzese con il Teramo a Spicchi.