Basket, Tortona e Virtus guidano la classifica dopo 5 giornate

Quinta giornata di campionato che si chiude con ancora due squadre al comando e ancora imbattute in questa stagione. Virtus Bologna e Bertram Tortona guidano la classifica con 10 punti e con un netto percorso di 5 vittorie in altrettante partite. Se la formazione di coach Scariolo non è una sorpresa, nonostante la grande stagione passata è un po’ più sorprendente l’avvio di campionato della squadra piemontese allenata da coach Ramondino che oggi ha nettamente battuto Venezia con il punteggio di 77 a 61.

Vittoria più sofferta invece per la Virtus che nell’anticipo di ieri ha vinto in trasferta sul campo della Dinamo Sassari chiudendo una settimana importante che l’aveva vista già protagonista in Eurolega quando giovedì vinse sul campo del Real Madrid. Per le V Nere decisivi Cordinier (15 punti) e Belinelli (12).

Torna alla vittoria l’Olimpia Milano che sale così al terzo posto in solitaria in classifica. La squadra di Ettore Messina dimentica subito la sconfitta di Barcellona rimediata in Europa e batte agilmente la Tezenis Verona. Per Milano tre giocatori doppia cifra tutti con 13 punti a referto (Thomas, Melli e Ricci).

Vittorie interne anche per Varese, Trento e Reggio Emilia. La formazione lombarda batte 87-85 Treviso in una partita punto a punto decisa solo nel finale. Trento batte Scafati 75-68 e trova la sua terza vittoria in campionato con 18 punti di un decisivo Diego Flaccadori. Reggio Emilia si risolleva dopo le ultime sconfitte e batte 92 a 78 la Happy Casa Brindisi. Per Reggio grande prova di Michele Vitali autore di 20 punti.

A chiudere la giornata è la partita più bella e divertente di questo quinto turno di campionato. Napoli e Trieste si sfidano punto a punto in una gara in cui serviranno i supplementari a decidere chi vincerà. La formazione friulana, unica ancora a 0 punti dopo le prime quattro giornate, trova un successo di grande importanza in trasferta. Nel 95 a 92 finale in favore della formazione triestina spiccano i 29 punti di Frank Gaines ai quali si aggiungono i 21 di Bartley. I due americani giocano una grande partita e regalano così i primi due punti a Trieste.