FABRIANO – Trasferta amara per la Thunder Halley Matelica Fabriano nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie B femminile. Le ragazze di coach Christian Rapanotti hanno visto interrompere a Castel San Pietro Terme (Bo) la loro striscia di quattro vittorie di fila. La squadra di casa, la Magika, si è imposta per 61-55.

«Era una partita alla nostra portata che potevamo e dovevamo vincere – è il commento del tecnico fabrianese nel dopo gara -. In realtà, però, non siamo riusciti a correre in contropiede né a essere fluidi a difesa schierata, le ragazze non sono mai entrate in ritmo né in fiducia. Quando succede questo è naturale poi che si sbaglino tiri aperti che nelle ultime partite, invece, avevamo realizzato. La squadra si è innervosita con gli arbitri e questa è la cosa che mi dà più fastidio perché non possiamo e non dobbiamo pensare al metro dei direttori di gara, ma rimanere concentrati solo sulla partita. Castel San Pietro ha meritato e quindi dobbiamo saper accettare la sconfitta».

Questi i parziali del match: 14-13 al 10’, 29-20 al 20’, 42-29 al 30’, 61-55 finale. Il tabellino della Thunder Halley: Gonzalez 18, Franciolini 7, Michelini 4, Paffi 8, Baldelli 8, Zamparini 6, Stronati, Sbai, Ricciutelli 4, Bernardi, Ceccarelli ne, Zito.

La Thunder Halley resta ferma a quota 14 punti in classifica. «Ma la sconfitta della Libertas Forlì in casa per mano dell’Olimpia Pesaro lascia il terzo posto a soli due punti, con ancora tre partite da disputare, per cui abbiamo l’obbligo di giocarcela fino alla fine per cercare di raggiungere i playoff – dice coach Rapanotti. – Le ragazze hanno sempre dimostrato di saper cancellare le sconfitte e di esaltarsi in casa. Pertanto sabato 1 febbraio al palazzetto dello sport di Matelica (ore 18.30) arriva Ancona, capolista e assoluta dominatrice del campionato, ma questo è un grande gruppo e sono sicuro che venderemo cara la pelle».

Risultati della 15^ giornata (sesta di ritorno):

Magika Castel San Pietro – Thunder Halley Matelica Fabriano = 61-55

Basket Girls Ancona – Progresso Bologna = 53-41

Mycicero Senigallia – Happy Basket Rimini = 49-55

Libertas Rosa Forlì – Olimpia Pesaro = 62-63

Bsl San Lazzaro ha riposato.

La classifica aggiornata: Basket Girls Ancona 24; Progresso Bologna 20; Bsl San Lazzaro e Libertas Rosa Forlì 16; Thunder Halley Matelica Fabriano 14; Happy Basket Rimini e Magika Castel San Pietro 10; Olimpia Pesaro 6; Mycicero Senigallia 4.