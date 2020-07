Basket, Thunder Halley Matelica Fabriano ed Elisabetta Paffi ancora insieme

Un'altra conferma per la squadra di serie B femminile: resta anche l'ala. Coach Rapanotti: «Lo scorso anno è stata limitata da un infortunio, il suo contributo sarà importantissimo»

FABRIANO – In vista del prossimo campionato di serie B femminile di basket, prosegue l’allestimento della Thunder Halley Matelica Fabriano, che ufficializza la quinta giocatrice in organico per il 2020/21.

Resta in biancoblù per un’altra stagione anche l’ala Elisabetta Paffi, classe 1995, 176 centimetri, originaria della vicina Gualdo Tadino, con trascorsi anche nelle categorie superiori (Battipaglia, Potenza, Anagni, Savonese).

«Sono contento di poter allenare ancora Elisabetta – commenta coach Christian Rapanotti –. Lei è una mancina dotata sia di una buona visione di gioco, sia di un buon tiro, sia di una struttura fisica importante nel ricoprire il ruolo di esterna».

Lo scorso anno in maglia Thunder Halley ha prodotto 4,8 punti di media, in una stagione caratterizzata però da un infortunio che ne ha limitato le prestazioni, che potranno essere sicuramente di spessore superiore una volta al “top”.

«Le auguro sinceramente di essersi lasciata alle spalle tutti i problemi incontrati l’anno scorso che non le hanno permesso di esprimere tutto il suo potenziale – dice in proposito il coach -. A livello umano la ritengo un’ottima ragazza capace di capire le situazioni e gestirle con equilibrio, quindi piacevole da allenare. Ringrazio la società per la sua conferma e sono sicuro che farà molto bene».

In attesa di ulteriori novità tra conferme e innesti, dunque, al momento la Thunder Halley dispone della seguente “rosa”: Sofia Aispurùa (ala/pivot), Francesca Stronati (play), Alessia Franciolini (pivot), Asya Zamparini (guardia) ed Elisabetta Paffi (ala).