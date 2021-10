The Supporter Jesi, al PalaTriccoli arriva Giulianova

JESI – Si avvicina l’esordio casalingo per la The Supporter Jesi. Domani, ore 18, gli arancioblu sfideranno la Giulia Giulianova, reduce dalla vittoria contro Civitanova. Una gara insidiosa, che Rizzitiello e compagni proveranno a vincere per confermare quanto di buono fatto vedere sul parquet di Porto San Giorgio, domenica scorsa, contro la Sutor Montegranaro.

Nel frattempo, l’Aurora ha provveduto alla preannunciata riorganizzazione interna, alla luce del forzato addio di Michele Maggioli. Nell’ambito dello staff l’Amministratore Unico Altero Lardinelli ha affidato a Carlo Maria Audino il ruolo di Direttore Sportivo , puntando su Diego Zizzi come nuovo team manager arancioblù.

«Carletto Audino ha dimostrato la disponibilità, la struttura e la competenza necessarie per poter assumere questo nuovo incarico – la dichiarazione di Altero Lardinelli – all’interno di una società che conosce da tempo e a cui è profondamente legato. Diego Zizzi è una figura di riferimento da tempo per squadra e società e il suo incarico di team manager è la naturale evoluzione di un rapporto di reciproca e sincera fiducia».

«Ringrazio la società – il commento a caldo di Carlo Maria Audino – per la fiducia e per aver pensato a me per questo nuovo incarico all’interno dello staff. Sarà un motivo in più per proseguire questo cammino di fattiva e fruttuosa collaborazione con l’Aurora, una società alla quale mi sento molto legato e con la quale collaboro da tantissimo tempo. L’idea di crescere professionalmente in questo ambiente sarà per me uno stimolo enorme».

In vista dell’esordio casalingo, tutti i tifosi che lo desiderano potranno acquistare i biglietti direttamente domani al Pala Triccoli: la biglietteria sarà aperta dalle ore 17,00.

I biglietti acquistabili saranno per questa stagione di due tipologie: ANELLO SUPERIORE (Tribuna centrale, tribuna laterale curva e settore ospiti) al prezzo di 10 euro (8 euro il ridotto) e ANELLO INFERIORE (Parterre) al prezzo di 15 euro (10 euro il ridotto). Come di consueto avranno diritto alla riduzione gli invalidi e i militari (dietro presentazione del relativo tesserino) i ragazzi dai 13 ai 18 anni non compiuti. Ingresso omaggio per gli under 13