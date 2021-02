TERAMO – Servivano due punti e sono arrivati. La The Supporter Jesi espugna il campo della Rennova Teramo vincendo 87 a 82.

Ottima partenza per gli uomini di coach Marcello Ghizzinardi che, grazie a un gioco attento in difesa e ordinato in attacco, riescono a chiudere il primo quarto avanti di ben 15 punti. Un margine che gli arancioblu mantengono anche nel secondo e terzo quarto, dando l’impressione di poter mantenere l’ampio divario fino al termine del match. Nell’ultimo quarto, però, gli abruzzesi tentano il tutto per tutto, non avendo più nulla da perdere, e sorprendono l’Aurora, che smarrisce un po’ di fiducia e buona parte del vantaggio accumulato nei trenta minuti precedenti. La partita, come accade spesso nella pallacanestro, cambia completamente volto. Ci pensa tuttavia Magrini a riprendersi ciò che la squadra aveva concesso, piazzando una tripla e un canestro da interno area. Gli jesini stringono i denti e trascinati, oltreché da un superbo Magrini (autore di 23 punti), dal compagno di reparto Giampieri (19 punti) e dal lungo Quarisa (14 punti) riescono a ottenere due punti importantissimi per la classifica e per le ambizioni playoff annunciate in estate.

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – The Supporter Jesi 82-87 (15-30, 18-17, 18-19, 31-21)

Rennova Teramo a Spicchi 2K20: Giorgio Di bonaventura 26 (3/4, 5/10), Gianmarco Rossi 22 (2/4, 5/12), Edoardo Tiberti 17 (4/6, 1/1), Alessandro Esposito 6 (0/2, 2/6), Tommaso Molteni 5 (1/5, 0/1), Daniele D’andrea 4 (1/2, 0/0), Michel Guilavogui 2 (1/4, 0/0), Francesco Faragalli serroni 0 (0/1, 0/2), Cristiano Faragalli serroni 0 (0/0, 0/1), Nazzareno Massotti 0 (0/0, 0/0), Antonio Serroni 0 (0/0, 0/0), William luca Wiltshire 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Gianmarco Rossi 7) – Assist: 18 (Tommaso Molteni 5)

The Supporter Jesi: Mattia Magrini 23 (4/7, 3/9), Fabio Giampieri 19 (4/5, 2/5), Andrea Quarisa 14 (6/7, 0/0), Massimiliano Ferraro 10 (3/4, 1/2), Noah Giacche’ 8 (0/2, 2/3), Daniele Cocco 7 (3/4, 0/0), Antonio Valentini 3 (0/0, 1/3), Simone Mentonelli 3 (0/0, 1/2), Rezart Memed 0 (0/0, 0/0), Pietro Montanari 0 (0/0, 0/0), Gabriele Mentonelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 27 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Andrea Quarisa 7) – Assist: 19 (Antonio Valentini 7).