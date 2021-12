The Supporter Jesi a caccia della vittoria, al Palatriccoli arriva Cesena

L'Aurora è impegnata fra le mura amiche contro la compagine romagnola, davanti in classifica. Serve una scossa per rianimare l'ambiente

JESI – Una gara da vincere a tutti i costi. La The Supporter Jesi, ferma ad appena 3 punti in campionato, attende Cesena al PalaTriccoli. Si gioca domani, domenica 5 dicembre, ore 18. Salvo imprevisti, coach Francioni potrà schierare anche il nuovo arrivato Flavio Gay, chiamato a dare un notevole contributo offensivo per rendere maggiormente pericolosa la compagine arancioblu.

C’è bisogno di una scossa per risollevarsi, per riprendere il cammino e provare a capire se davvero questa squadra è in grado di puntare ai playoff, l’obiettivo dichiarato di inizio stagione. Cesena è indubbiamente una squadra ostica, che non verrà certo in via Tabano per concedersi una passeggiata domenicale. Serviranno carattere e concentrazione per ottenere la vittoria.

La società si è mossa sul mercato con l’acquisto di Gay e non esclude altri colpi qualora li valutasse fondamentali per rafforzare il quintetto titolare. Problemi fisici, purtroppo, per il capitano Nelson Rizzitiello, che potrebbe non essere della partita.

Palla a due alle ore 18, domenica 5 dicembre. Accesso con il Green pass e la misurazione della temperatura corporea.