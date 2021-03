Tutto facile per la The Supporter Jesi, battuta Montegranaro

JESI – Una bella The Supporter Jesi batte agevolmente la Sutor Montegranaro in un Palatriccoli ancora vuoto causa Covid. Ottima la prestazione degli jesini, con poche sbavature. Finisce 83-55.

Aurora sul parquet con Giacchè, Valentini, Magrini, Ferraro e Quarisa. Dall’altra parte, Gallizzi, Bonfiglio, Minoli, Cipriani, Riva. Ad aprire le danze è Riva, a cui risponde il pari ruolo Quarisa. La partenza degli arancioblu è letale, 10-2 dopo appena 3 minuti. Timeout obbligato per il coach ospite Marco Ciarpella. Pian piano, i gialloblu riducono il gap, approfittando di qualche disattenzione dei padroni di casa. Il pareggio arriva nella prima azione del secondo quarto con una tripla di Stanzani. E, poco dopo, il sorpasso. La Sutor, ora, gioca più fluida, a differenza di una The Supporter un po’ troppo confusionaria. Stavolta, a richiamare i suoi uomini in panca per una strigliata, è coach Marcello Ghizzinardi. L’innesto dello jesino Cocco scuote i suoi, che si riportano avanti, recuperando la fiducia dell’avvio di gara. Aurora avanti al giro di boa.

Parte molto bene la The Supporter, tanto che al 24° sigla il +13 grazie soprattutto a Giacchè, Magrini e Quarisa. Determinanti anche le triple di Ferraro, giocatore di cui gli arancioblu hanno estremamente bisogno in considerazione dell’assenza di Nelson Rizzitiello. Gli uomini di Ghizzinardi sono in pieno controllo del match e il tabellone lo conferma (61-44). Adesso, la parte più difficile per Jesi, stando almeno alle esperienze pregresse: mantenere il vantaggio negli ultimi dieci minuti. Quattro i punti dell’Aurora dopo 4 minuti, ma anche gli ospiti non brillano per efficacia al tiro. La lezione, però, sembra compresa ed è proprio Ferraro, con un’altra bomba e due liberi, a firmare il +23 (70-49). C’è più poco da raccontare, a parte la bella affermazione di Jesi, che intravede finalmente la possibilità dei playoff, e l’espulsione di un nervoso Gallizzi.

The Supporter Jesi – Sutor Montegranaro: 83-55 (19-16, 38-32, 61-44)