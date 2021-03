Basket, la The Supporter Jesi batte Mestre e gli infortuni

JESI – La The Supporter Jesi batte la Vega Mestre. Ed è quasi un miracolo considerando le assenze pesanti fra gli uomini di casa. Al PalaTriccoli, finisce 69-64.

Ottima partenza per l’Aurora che, nonostante lo stop di Magrini, Konteh e Rizzitiello, riesce a imporre subito il proprio gioco, grazie a un pressing che mette in grossa difficoltà gli ospiti. Coach Marcello Ghizzinardi, malgrado gli enormi ostacoli dovuti agli infortuni, ha lavorato attentamente per preparare la squadra al meglio, studiando a fondo gli avversari. I primi due quarti si concludono pertanto con il vantaggio degli arancioblu.

The Supporter Jesi con coach Marcello Ghizzinardi

Si ribalta la situazione al rientro dagli spogliatoi, con i veneti che prendono coraggio e si riportano sotto, approfittando di una The Supporter costretta a fare i conti con la panchina estremamente corta. Al termine del terzo quarto, infatti, Mestre mette la freccia. Gli ultimi dieci minuti, si procede punto a punto. Nessuna delle due compagini ci sta a perdere e si lotta su ogni pallone per prevalere. Si arriva in parità fino a una manciata di secondi dal termine. A piazzare il colpo decisivo è l’aurorino Giacchè con una tripla che chiude la partita.

The Supporter Jesi – Vega Mestre: 69-64 (15-8, 34-26, 43-46)

The Supporter Jesi: Noah Giacche’ 17 (2/7, 3/7), Massimiliano Ferraro 13 (2/5, 2/7), Fabio Giampieri 13 (2/3, 3/7), Antonio Valentini 10 (4/7, 0/2), Andrea Quarisa 8 (3/8, 0/0), Rezart Memed 5 (1/1, 1/3), Mario Mancini 2 (1/1, 0/5), Simone Mentonelli 1 (0/4, 0/1), Daniele Cocco 0 (0/0, 0/0), Gabriele Mentonelli 0 (0/0, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 44 13 + 31 (Andrea Quarisa 13) – Assist: 12 (Antonio Valentini 3)

Vega Mestre: Marco Lazzaro 11 (3/5, 0/0), Niccolò Rinaldi 10 (0/2, 2/6), Filippo Fazioli 10 (5/14, 0/2), Stefano Spizzichini 10 (3/6, 0/0), Kaspar Kitsing 10 (3/3, 1/4), Mauro Pinton 8 (0/0, 2/5), Denis Dal pos 5 (1/4, 1/3), Gabriele Salvato 0 (0/1, 0/1), Dario ludovico Maran 0 (0/0, 0/0), Andrea Segato 0 (0/0, 0/0), Andrea Gomirato 0 (0/0, 0/0), Vittorio Volpato 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 30 4 + 26 (Stefano Spizzichini 7) – Assist: 8 (Filippo Fazioli, Mauro Pinton 2)