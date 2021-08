Basket, The Supporter Aurora pronta al raduno

Primi arancioblù in arrivo in città, giovedì 19 scatta la preparazione. Nello staff tecnico entra Paolo D'Angelo. Reso noto il calendario, ultima di campionato in casa contro Teramo, si scende in campo a Pasqua e il Primo Maggio

JESI – Stagione prossima al via per la The Supporter Aurora Basket Jesi: giovedì 19 agosto il raduno e il via alle fatiche di preparazione per la formazione affidata alla guida del nuovo tecnico Massimo Meneguzzo.

Già domani, mercoledì 18, i primi arancioblù arriveranno in città. Ritrovo il giorno dopo alla palestra Novelli per i primi test atletici agli ordini di preparatori fisici Diego Possanzini e Matteo Mastri. Nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa al Pala Triccoli con coach Meneguzzo, Nelson Rizzitiello e Altero Lardinelli, prima seduta tecnica alle 17.30 guidata dallo staff aurorino, che si avvale di un nome nuovo: Paolo D’Angelo, assistente allenatore insieme al confermato vice Francesco Francioni. Alle 20 consueta cena di avvio stagione al Ristorante Tabano.

Quanto al calendario del campionato, l’Aurora scatterà il 3 ottobre con un derby, in casa della Sutor Montegranaro. Fine di fase regolare, l’8 maggio, in casa con Teramo.

Alla terza giornata, il 16 ottobre, Senigallia- Aurora. Derby anche alla 7’ del 14 novembre (e il 6 marzo al ritorno): Ancona- Jesi. Nell’unico turno infrasettimanale dell’8 dicembre l’Aurora riceve la Npc Rieti, per poi arrivare alla pausa di Natale in viaggio a Faenza. Stop per Santo Stefano e 2 gennaio, sotto canestro si torna il 9 per la penultima prima del giro di boa. Altra pausa il 13 marzo per la fase finale di Coppa Italia, poi si gioca anche a Pasqua il 17 aprile (in casa con Roma) e il Primo Maggio: Sebastiani Rieti- Jesi.

Le squadre dal primo all’ottavo posto accedono ai playoff: tabelloni con abbinamenti incrociati, alle nostre tocca il girone D di campagne, pugliesi, calabresi, siciliane e del resto delle laziali. Playoff su tre turni, tutte le serie – quarti di finale, semifinali e finali- sono al meglio delle 5 gare (casa-casa-fuori-fuori-casa). Le promozioni in A2 sono 4, le vincenti dei quattro tabelloni. Le ultime dei quattro gironi retrocedono direttamente in Serie C Regionale. Le classificate dal 12° al 15° posto di ogni girone accedono ai playout, al meglio delle 5 gare (gara 1, 2 e 5 in casa della squadra col miglior piazzamento). Le vincenti delle otto serie playout (due per girone) ottengono la permanenza in Serie B. Tra le otto perdenti, le quattro con la peggior classifica in stagione regolare retrocedono in C Regionale. Le quattro perdenti dei playout con la migliore classifica disputano un concentramento nazionale in campo neutro che determina ulteriori tre retrocessioni, per le undici finali complessive.