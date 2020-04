ANCONA – Termina ufficialmente la stagione sportiva 2019-2020 per la serie B di basket. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio, dopo i campionati regionali, anche la B con la decisione che è stata ufficializzata nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 2 aprile) con una nota da parte della Lega Nazionale Pallacanestro.

Questo il testo integrale: “La Lega Nazionale rende noto di aver appena ricevuto dal presidente FIP, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione di Serie B 2019-2020. A seguito di quanto richiesto dalla Presidenza LNP in data 23 marzo, e sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP, Marcello Crosara, è stato deciso di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020. A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021“.