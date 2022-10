Oltre il danno anche la beffa. Dopo la sconfitta rimediata ieri contro Napoli è da poco arrivata la notizia dell’infortunio di Matteo Tambone. Il playmaker della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro infatti, uscito dal campo nelle fasi finali della partita di ieri a causa di un problema fisico appunto, ha effettuato oggi degli esami strumentali di rito che hanno evidenziato l’entità dell’infortunio.

Per Tambone si tratta di un trauma al polso destro con relativa frattura del radio. Uno stop importante e che arriva in un momento della stagione in cui assolutamente tutti avrebbero evitato. Per infortuni di questo tipo, dove non si necessita di operazione ma al giocatore è stata già applicata una immobilizzazione tramite l’applicazione di una gessatura, lo stop dovrebbe variare tra i 30 e i 60 giorni visto che alla rimozione del gesso seguirà poi un periodo di riabilitazione che varierà in base alle risposte che Tambone stesso darà allo staff medico della squadra Pesarese.

Uno stop quello di Matteo che va ad aggiungersi a quello di Carlos Delfino. Il capitano argentino della VL non è ancora sceso in campo in questa stagione e il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta della nazionali in programma nella settimana del 13 di Novembre.