Basket, Tambone e la VL Pesaro insieme per altri due anni

Tassello importante in chiave mercato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che proprio pochi minuti fa ha ufficializzato il rinnovo di contratto a Matteo Tambone. In maglia biancorossa dal 2020 il play/guardia romano ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla maglia della VL fino a giugno 2024.

Soddisfatto e contento del rinnovo Tambone che non vede l’ora di tornare a giocare. “Sono molto contento di proseguire questo percorso con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – ha detto Tambone – giocare di nuovo davanti ai tifosi pesaresi sarà bellissimo e lo farò con la determinazione e la voglia di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi di quelli raggiunti questa stagione con la conquista dei playoff”.

Il presidente della VL Ario Costa, che in passato ha diverse volte espresso sempre belle parole per Tambone, è molto soddisfatto. “Ho sempre detto che per me Matteo rappresenta il tipo di giocatore che vorrei sempre avere nella mia squadra – ha sottolineato Costa – e averlo legato alla nostra squadra per altri due anni non può che essere soddisfacente”.

Tambone al momento è il primo giocatore ad aver rinnovato con la VL oltre al capitano Carlos Delfino che aveva già un contratto per la prossima stagione. Ora l’obiettivo della VL sarebbe quello di riuscire a confermare altri due italiani come Zanotti e Moretti anche se per questi due circolano voci di alcuni interessamenti anche da parte di altre squadre di Serie A.