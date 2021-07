Basket, Supercoppa Serie B: sarà Goldengas Senigallia contro Jesi

La gara andrà giocata entro il 12 settembre, in seguito ad accordi tra le società. Completano il raggruppamento B: Rimini, Montegranaro, Ancona, Civitanova, Cesena e Imola

SENIGALLIA – Goldengas Senigallia-Jesi è la partita che aprirà le danze della Supercoppa di Serie B di basket 2021.

Subito un derby per i biancorossi guidati dal nuovo coach Andrea Gabrielli, come prevedibile. La Goldengas è stata inserita nel girone B della competizione dove troviamo anche Rimini, Montegranaro, Ancona, Civitanova, Cesena, Imola e appunto Jesi.

I gironi sono stati composti con criteri di vicinanza geografica e ogni squadra ha indicata la propria posizione nel ranking del proprio girone determinato dalla posizione in classifica ottenuta nella stagione 20/21. La squadra che ha la migliore posizione del ranking gioca in casa. Giocheranno in casa i quarti di finale (gara secca): Rimini, Goldengas Senigallia, Ancona e Cesena. Le rispettive avversarie saranno: Montegranaro, Jesi, Civitanova e Imola.

Qualora la Goldengas riuscisse a passare il turno, troverà sulla propria strada la vincente di Rimini-Montegranaro. Ogni squadra che trionferà nel proprio girone sarà qualificata alla Final Eight che si svolgerà dal 24 al 26 settembre.

Per quanto riguarda le date dei quarti di finale, saranno le società ad accordarsi e a comunicare poi la propria disponibilità entro il 27 agosto. In assenza di indicazioni le gare saranno così fissate: domenica 12 settembre ore 18.30 (quarti di finale), mercoledì 15 settembre ore 20.30 (semifinali) e domenica 19 settembre ore 18.30 (finale).