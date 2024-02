Basket serie B2: suona la sirena, finisce la regular Season

ANCONA – Con il suono della sirena finisce la regular season e decreta in maniera ufficiale chi accederà alle fasi: Gold, Silver e Playout. Di forza la Vigor Matelica trova la sua vittoria numero 17 e si conferma capolista solitaria a quota 34 punti. In casa, contro Amatori Pescara, finisce 86-82. Sempre rimanendo nelle prime quattro caselle, e quindi nella fase play-in gold, la Goldengas Senigallia batte il Pescara 2.0 71-74 mentre il derby tra Pisaurum e Italservice Loreto se lo aggiudica coach Foglietti per 72-89. Bene l’Attila jr. Porto Recanati che sfodera una buona prestazione e si impone 80-59 ai danni del Bramante già secondo matematicamente.

Cade ancora il fanalino di coda Cab Stamura per 73-79. Non basta una super partita dei dorici per evitare la sconfitta in casa contro il Teramo a Spicchi. La scena di questo 22° appuntamento se la prende il big match tra Virtus Civitanova e Roseto Bk valevole per un posto nei play-in silver. Al fischio finale il punteggio è di 79-76 per Civitanova che consente dunque al Pisaurum di festeggiare la fase silver e la salvezza aritmetica.

Ricapitolando. Alla fase gold accedono: Matelica, Bramante, Senigallia e Loreto. Ai play-in silver ci vanno dalla quinta all’ottava: Am. Pescara, Teramo a Spicchi, Pisaurum e Porto Recanati. Se la dovranno vedere ai playout invece la Virtus Civitanova, il Roseto, il Pescara 2.0 e la Stamura di Ancona.