Basket serie B2, impresa Stamura sul Bramante. Il Matelica ne approfitta

ANCONA – Che colpo della Stamura Ancona. In casa del Bramante secondo in classifica, i biancoverdi si impongono 60-58 nella quattordicesima giornata di Serie B2 di Basket. Un bellissimo regalo di Natale per la squadra di Petitto che, pur restando ancora nell’ultima posizione della graduatoria, ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Anconetani che acquisiscono fiducia in vista del 2024.

Ad approfittare del passo falso dei bianconeri, al secondo kappao di fila, c’è in particolare il Matelica. Riccio e compagni vincono nella tana del Pescara 2.0 per 74 a 65 e scappano in cima alla classifica. I biancorossi infatti si ritrovano davanti a tutti a quota 24 punti, a più quattro proprio dal Bramante.

Vittoria importante anche per il Teramo a Spicchi capace di superare 87 a 80 l’Italservice Loreto Pesaro. Gli abruzzesi tengono costantemente il pallino del gioco dalla loro parte, ad eccezione dei primi minuti del secondo quarto, e interrompono la striscia di tre successi consecutivi dei gialloblu. Festeggia davanti ai propri tifosi anche l’Attila Junior che trionfa 86 a 81 contro l’Amatori Pescara.

Trascinata da Landoni con 23 punti e 9 rimbalzi, la Goldengas Senigallia sconfigge la Virtus Civitanova 64-59. I ragazzi di coach Gabrielli agganciano il terzo posto della classifica, insieme all’Italservice, a quota 18 punti. Cade di nuovo invece il Pisaurum, al quarto kappao di fila, che nella trasferta con il Roseto viene battuto 83-68.

