ANCONA – È la penultima giornata di questa prima fase di campionato, il 21° turno per essere precisi, ma anche se i pass per la fase successiva sono già stati staccati, il come e con quanti punti ci si accederà è ancora da definire. L’attenzione è ovviamente spostata sulla sfida tra Italservice Loreto e Halley Informatica Matelica. Quarta contro prima, ma con un peso specifico enorme per ottenere più punti possibili in vista della oramai prossima fase “gold”. All’andata fu un vero spettacolo al Palasport di Castelraimondo che vide il Matelica vincere di sole 2 lunghezze. (68-66)

Una sfida altrettanto interessante, questa volta in ottica Play-In, è quella che andrà in scena al Palasport di Acquaviva, tra Teramo a spicchi e Virtus Civitanova, l’11 Febbraio alle 18.00. Entrambe le formazioni, a quota 16 punti in classifica, cercano disperatamente di sfuggire dalla nona piazza che significherebbe playout. Non da meno, e sempre con lo stesso obiettivo sarà la gara tra Pisaurum Pesaro e Attila Portorecanti. I rossiniani sono infatti settimi a 18 punti e dovranno immediatamente rialzarsi dopo la dura sconfitta rimediata in casa della capolista Matelica la scorsa giornata (109-74).

Trasferta complicata quella della Goldengas Senigallia che andrà a giocare il 10 Febbraio alle 18.00 contro il Roseto Basket. Gli abruzzesi non perdono in casa dallo scorso 3 Dicembre. In cerca della quinta piazza, l’Amatori Pescara, ospiterà la oramai condannata CAB Ancona con il fischio di inizio della palla a due alle 20.30. In contemporanea, a completare il turno del sabato, ci sarà invece la sfida tra Pescara BK e Neomec Bramante Pesaro.