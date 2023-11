Serie B2, derby da urlo in arrivo: Bramante-Italservice Loreto

ANCONA – Prima contro seconda, lame incrociate tra Bramante e Loreto. Il turno infrasettimanale di Serie B2 vede l’affascinante derby tra le due pesaresi. Giovedì 2 novembre, alle 21 al PalaMegabox, il Bramante capolista sfida i gialloblu di coach Foglietti. La sesta giornata di campionato però si apre domani (mercoledì primo novembre), con in campo ben 8 squadre.

Inaugurano la giornata alle 18 Senigallia e Pisaurum. Missione riscatto per i padroni di casa, usciti sconfitti nell’ultimo turno contro la Vigor Matelica. Quest’ultima se la vedrà sul campo della Virtus Civitanova, per un confronto ad alta quota con in palio punti pesanti. Tra le mura amiche l’Attila Junior, a caccia del terzo successo consecutivo. Niccolò Rinaldi e compagni ospitano la Stamura Ancona. Domani sera anche l’incrocio tra Roseto e Teramo a spicchi.

Circa 24 ore dopo, oltre alla stracittadina Bramante-Loreto, c’è un altro derby da seguire. Il Pescara 2.0, al momento ultimo in classifica, vuole risalire la china contro l’Amatori Pescara. Un altro confronto delicato in questa giornata di B2. Chi la spunterà regalandosi un turno infrasettimanale da sogno?