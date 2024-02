Basket serie B2, la capolista Matelica ospita il Pisaurum. Senigallia a caccia del riscatto

La Goldengas vuole battere il Teramo a Spicchi per ritrovare subito i due punti. In contemporanea la Vigor sfida il Pisaurum

ANCONA – Esame Pisaurum per la prima della classe. Manca sempre meno alla fine della prima fase di campionato, ma non sono ancora definitivi i verdetti per tutte e 12 le protagoniste della Serie B2 di Basket. Nel 20° e terz’ultimo turno della competizione, Vigor Matelica capolista se la vedrà davanti ai propri tifosi contro la compagine pesarese. Dopo il netto successo per 93 a 64 sul Porto Recanati, Mentonelli e compagni vogliono ipotecare il loro primo posto in classifica.

Al contrario invece la Goldengas Senigallia seconda vuole dimenticare in fretta il kappao rimediato tra le mura dell’Amatori Pescara per soli due punti (72-70). Il roster di coach Gabrielli proverà a farlo domenica 4 febbraio alle 18, in contemporanea all’Halley, nel confronto in programma al PalaPanzini contro il Teramo a Spicchi.

Nell’affollato secondo posto della graduatoria ci sono anche Italservice Loreto e Bramante. I gialloblu apriranno la ventesima giornata di campionato sabato 3 febbraio alle 18 sul campo della Stamura Ancona, desiderosa di staccarsi dal fondo della classifica occupato attualmente insieme al Pescara 2.0 a quota 8 punti. Gli uomini di Nicolini invece saranno impegnati 24 ore dopo in casa contro il Roseto.

Sfida complicata per la Virus Civitanova di scena domenica alle 18 davanti al proprio pubblico. Micalich e compagni incroceranno l’Amatori Pescara che spera ancora di riuscire a strappare il pass per la fase Gold. Matematicamente fuori dai primi quattro posti, l’Attila Junior proverà comunque a superare il Pescara 2.0 nel match previsto sabato alle 21:15 a Porto Recanati.