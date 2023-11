Basket Serie B2: Bramante Pesaro per il riscatto, il Matelica vuole vincere ancora

L'ottavo turno di campionato sta per cominciare. In cima i pesaresi vogliono tornare subito a vincere, mentre i biancorossi cercano continuità

ANCONA – Umori opposti per Bramante Pesaro e Matelica, capoliste di Serie B2 di basket. In arrivo c’è l’ottava giornata di campionato, e le prime della classe vogliono restare davanti a tutte le altre. Il Bramante cerca il riscatto, dopo il sorprendente kappao nell’ultimo turno contro l’Amatori Pescara. Sabato 11 novembre alle 18 al PalaMegabox di Pesaro arriva il Teramo a Spicchi.

La Vigor Matelica, reduce da tre successi consecutivi, scenderà in campo pochi minuti dopo aver conosciuto il risultato dei bianconeri. Fischio d’inizio alle 21:15 per capitan Provvidenza e compagni, impegnati tra le mura dell’Attila Junior. Alle 19 si affrontano Stamura Ancona e Pisaurum. La squadra di Petitto, momentaneamente ultima in classifica insieme al Pescara 2.0, spera di risalire la china il prima possibile. In campo sabato anche Pescara 2.0 e Roseto, di scena alle 20:30, per ritrovare il feeling con la vittoria.

Domenica 12, invece, saranno protagoniste altre quattro squadre. Vuole continuare a fare bene la Goldengas Senigallia. Dopo due successi di fila alle 18 è in programma, davanti al proprio pubblico, il test contro l’Amatori Pescara. Stesso orario per Virtus Civitanova-Italservice Loreto, due squadre ferite dalle ultime due sconfitte rimediate in campionato.