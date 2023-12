Basket Serie B2, al via il girone di ritorno: spicca Bramante-Senigallia

Le 12 protagoniste della Serie B2 di Basket scendono in campo per la dodicesima giornata di campionato, la prima di ritorno

ANCONA – Giro di boa nella Serie B2 di Basket, parte il girone di ritorno. Ad aprire il dodicesimo turno di campionato ci penseranno Bramante e Senigallia, sabato 9 dicembre alle 18, in un incrocio importante anche per la classifica. Al PalaMegabox i bianconeri, forti dei 18 punti conquistati fino a questo momento, vogliono restare in vetta allontanandosi ulteriormente dalle altre pretendenti, tra cui la Goldengas Senigallia. I ragazzi di coach Gabrielli infatti sono indietro di quattro punti in classifica, motivo per cui faranno di tutto per ottenere il successo contro la rivale.

In campo in contemporanea anche la Stamura Ancona, ospite del Roseto penultimo. I biancoverdi, al momento in fondo alla graduatoria, hanno un appuntamento fondamentale per provare a risalire la china il prima possibile. Trasferta abruzzese in programma anche per la Virtus Civitanova che se la vedrà tra le mura del Pescara 2.0. Dopo le due vittorie consecutive ottenute nel torneo, Arienti e compagni cercano il tris contro il club allenato da Cinquegrana.

Si presenta molto interessante la sfida tra Attila Junior e Italservice Loreto Pesaro, in calendario sabato 9 dicembre alle 21:15. Dopo aver perso di soli due punti contro il Bramante, il club di Porto Recanati vuole rifarsi battendo i gialloblu, reduci dall’entusiasmante vittoria nel derby col Pisaurum.

Trasferta ostica per il Matelica, di scena domenica 10 alle 18 nella tana del Teramo a Spicchi. Mariani e compagni vogliono rimanere nella prima posizione della graduatoria, ma la squadra di coach Gramenzi punta al secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto con la Stamura Ancona. Nello stesso momento inizierà anche lo scontro tra Amatori Pescara e Pisaurum, gara importante per entrambi i club che hanno attualmente 12 punti in classifica.