Basket serie B: vittorie importanti di Ancona, Jesi e Senigallia

FABRIANO – Tre vittorie e due sconfitte è il bilancio delle cinque marchigiane impegnate nel campionato di serie B di basket nella ventiquattresima giornata, disputata nel weekend. In bella evidenza vanno messi, in primis, i due “exploit” esterni firmati da Ancona e Senigallia.

La Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen (Carnovali 19, Ambrosin 18) ha disputato la miglior partita esterna della stagione andando a vincere 70-85 sul parquet non facile della Virtus Imola. I dorici sono sempre più lanciati nella lotta per raggiungere il prezioso quarto posto.

Quotazioni in netta crescita, ultimamente, anche quelle della Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti che – guidata da un Giacomini straordinario (37 punti) – ha vinto a Fiorenzuola per 83-88 dopo un tempo supplementare: anche per i biancorossi la quarta posizione si è ulteriormente avvicinata.

Stesso discorso per la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi che conquista un altro risultato utile superando l’Andrea Costa Imola per 74-70 al termine di un match equilibrato: sugli scudi Merletto con 16 punti e Calabrese con 14.

Un turno senza sorriso, invece, per la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello che – ancora minata da una rotazione corta a causa dell’infortunio di Verri – si è inchinata nel finale a Ozzano per 87-79. Ai cartai, che conservano il terzo posto in classifica ma devono ora guardarsi dalla risalita di numerose squadre, non sono bastati i 27 punti di Papa e i 21 di Centanni.

Infine, l’Halley Matelica di coach Tony Trullo – senza Seck – ha perso in casa con la capolista Rieti per 65-72, rimontando nella seconda parte del match dopo aver chiuso sotto 20-43 all’intervallo lungo. Il miglior realizzatore matelicese è stato Caroli con 18 punti.

Gli altri risultati: San Miniato – Empoli 60-62, Piacenza – Romagna 78-63, ha riposato Faenza.

Classifica: Rieti 42; Faenza 36; Fabriano 32; Piacenza 28; Ozzano, Jesi e Ancona 26; Senigallia 24; Fiorenzuola 22; Virtus Imola 20; Andrea Costa Imola 18; San Miniato 12; Empoli e Matelica 10; Romagna 4.