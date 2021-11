JESI – Massimo Meneguzzo non è più l’allenatore della The Supporter Jesi. La società arancioblu lo ha sollevato dall’incarico «al termine di attente valutazioni, non senza rammarico, nella consapevolezza che in questo momento servisse una scossa per invertire il negativo trend di questo inizio stagione».

A Meneguzzo, non certo l’unico responsabile della situazione creatasi, il ringraziamento di tutta l’Aurora per la serietà, l’impegno e l’abnegazione con cui ha svolto il suo ruolo all’interno della famiglia dell’Aurora Basket.

«Mi dispiace molto dover prendere questa decisione – il commento dell’amministratore unico Altero Lardinelli – perché rimango convinto delle qualità della scelta fatta in estate di puntare su Max. Lo ringrazio per quanto fatto e non credo sia l’unico responsabile di questa brutta partenza ma la situazione ci imponeva un intervento ed abbiamo deciso di percorrere una strada nuova per la guida tecnica della squadra».

L’Aurora Basket, comunicata la decisione a coach Meneguzzo, ha deciso di promuovere come capo allenatore Francesco Francioni che già oggi condurrà il suo primo allenamento da head coach: «Francesco ha energia, qualità ed idee in linea con il nostro progetto – le parole di Altero Lardinelli – e ho piena fiducia nelle sue capacità di traghettare la squadra in acque più tranquille di quelle in cui ha navigato in questa prima parte di stagione. Conosce la squadra e la sua guida potrà produrre un impatto immediato sul gruppo dal quale, ovviamente, ci aspettiamo massimo impegno e dedizione».