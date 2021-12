L'Aurora rimedia un'altra sonora batosta in Romagna nonostante i nuovi innesti e le motivazioni che, anche alla luce dell'arrivo del nuovo main sponsor, non dovrebbero mancare

FAENZA – Altra sconfitta pesante per la The Supporter Jesi che a Faenza subisce l’ennesimo K.O. di una stagione per il momento da dimenticare. La Raggisolaris si aggiudica tutti i quarti e negli ultimi due addirittura dilaga, chiudendo i conti sul 101-81. C’è da concentrarsi intensamente sulla salvezza perché i playoff, che continuano a restare l’obiettivo societario, non sembrano più un target tangibile, a meno di una reazione vigorosa nel girone di ritorno che ad oggi non si percepisce.

La partita è sostanzialmente identica a tutte le altre perse fin qui dal quintetto di coach Francioni. Primi due quarti abbastanza equilibrati, pausa lunga e tracollo. Dal mese di gennaio, l’Aurora si chiamerà General Contractor, il nuovo main sponsor che si spera possa dare una scossa a squadra e ambiente, a questo punto imprescindibile. La classifica, infatti, si fa sempre più insidiosa e al PalaTriccoli sanno bene quanto possano essere pericolosi gli eventuali playout.

La The Supporter Jesi tornerà in campo – pandemia permettendo – giovedì 23 dicembre a Rimini per recuperare la gara rinviata causa Covid. Inutile ribadire quanto sia importante provare a vincerla.

Raggisolaris Faenza – The Supporter Jesi 101-81 (23-19, 26-23, 27-18, 25-21)

Raggisolaris Faenza: Sebastian Vico 23 (5/6, 2/4), Giovanni Poggi 19 (4/6, 2/3), Riccardo Ballabio 13 (4/6, 1/1), Marco Petrucci 13 (2/5, 3/6), Thomas Reale 8 (0/1, 2/4), Giacomo Siberna 8 (0/0, 2/4), Simone Aromando 6 (2/5, 0/0), Marco Morara 6 (3/5, 0/0), Pietro Ugolini 5 (1/5, 1/2), Roberto Rosetti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/1, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Giovanni Poggi 8) – Assist: 30 (Marco Petrucci 7)

The Supporter Jesi: Mirko Gloria 23 (9/14, 0/0), Massimiliano Ferraro 19 (1/2, 5/8), Simone Rocchi 12 (3/6, 1/6), Flavio Gay 11 (1/3, 3/11), Mattia Magrini 7 (0/1, 2/10), Antonio Valentini 7 (1/2, 1/2), Matteo Fioravanti 2 (0/1, 0/0), Daniele Cocco 0 (0/0, 0/0), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/0), Rezart Memed 0 (0/0, 0/0), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Mirko Gloria 13) – Assist: 24 (Massimiliano Ferraro, Flavio Gay, Mattia Magrini 5)