Basket serie B: Senigallia rimonta e vince il derby a Matelica

Successi di misura per Jesi e Ancona, giornata da dimenticare per Fabriano

FABRIANO – La ventiquattresima giornata del campionato di serie B di basket è stata contraddistinta da un altro derby marchigiano, anche in questo caso molto rocambolesco, tra la Halley Matelica e la Goldengas Senigallia: a vincere in trasferta sono stati i senigalliesi di coach Paolo Filippetti per 63-68. E pensare che i matelicesi di coach Tony Trullo (Gallo 18) erano partiti a razzo portandosi avanti 32-13 al 10’. Ma la Goldengas non si è disunita e, con un Giacomini da 27 punti, ha reagito, è risalita e ha fatto suo l’incontro.

Per quanto riguarda il resto delle marchigiane, il finale stavolta è stato amico della Luciana Mosconi Ancona che ha espugnano il mai semplice parquet di San Miniato per 78-79. Sugli scudi Bedin autore di 19 punti, 14 rimbalzi e il 2/2 ai liberi a 12 secondi dalla fine che ha sancito il successo per il team di coach Piero Coen.

Vittoria di misura anche per la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi, che ha avuto la meglio dei Tigers Cervia per 75-73 con un Marulli ancora una volta top-scorer: 26 punti.

Infine, rara giornata “no” vissuta dalla Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello (Stanic 17), mai in partita a Piacenza e battuta nettamente 83-61.

Gli altri risultati: Ozzano – Virtus Imola 84-78, Andrea Costa Imola – Faenza 62-67, Rieti Empoli 75-66, ha riposato Fiorenzuola.

Classifica: Rieti 40; Faenza 34; Fabriano 30; Piacenza 24; Fiorenzuola, Jesi, Ozzano e Ancona 22; Senigallia e Virtus Imola 20; Andrea Costa Imola 18; San Miniato 12; Matelica 10; Empoli 8; Romagna 4.