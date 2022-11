Basket serie B: Senigallia e Fabriano a gonfie vele

La Goldengas centra il quarto successo di fila, i cartai sono alla terza vittoria consecutiva. Si riprende Jesi. Matelica ancora ko. Ancona non ha giocato

FABRIANO – La settima giornata del campionato di serie B di basket, per quanto riguarda le marchigiane, conferma il buon periodo della Goldengas Senigallia e della Ristopro Fabriano, appaiate al terzo posto in classifica con 10 punti.



La Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti ha raggiunto il quarto successo di fila vincendo per 86-78 il derby con l’Halley Matelica di coach Lorenzo Cecchini che, viceversa, resta a zero punti dopo sette giornate. I senigalliesi sono stati trascinati da una prestazione mostruosa di Santucci autore di 33 punti, di cui 24 già prima dell’intervallo lungo. Tra i matelicesi bene il solito Gallo con 16 punti.



La Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello ha superato per 78-71 la Bakery Piacenza. La vittoria dei cartai, la terza consecutiva, è molto più netta di quanto dica il risultato finale. Tra i cartai emergono Centanni per punti (15) e Fall per rimbalzi catturati (17). Gara arbitrata molto male.



Infine, è tornata al successo la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi: dopo tre sconfitte consecutive, i leoncelli hanno vinto a Cervia 74-82 grazie ad un buon ultimo quarto. Sugli scudi Ferraro con 20 punti e Gatti con 18.



Non ha giocato la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen, infatti la partita con Le Patrie San Miniato è stata rinviata a causa dell’indisponibilità del PalaRossini in seguito alla necessità di utilizzarlo per il terremoto.



Gli altri risultati: Empoli – Rieti 67-84, Firenze – Fiorenzuola 93-90, Faenza – Andrea Costa Imola 80-77, Virtus Imola – Ozzano 88-72.



Classifica: Rieti 14; Firenze e Faenza 12; Fabriano e Senigallia 10; Jesi, Piacenza e Virtus Imola 8; Ancona, Fiorenzuola e Ozzano 6; San Miniato e Andrea Costa Imola 4; Cervia 2; Matelica ed Empoli 0.