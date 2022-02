Basket, serie B: Senigallia e Ancona non si fermano più. Montegranaro beffata

Senigallia non si ferma più. E Ancona non è da meno. Nella 19esima giornata del campionato di serie B, girone C, le due squadre marchigiane vincono in trasferta contro due compagini decisamente ostiche. La Goldengas si impone di ben venti punti a Giulianova (58-78) spinta da Varaschin, Bedin e Calbini. Nell’anticipo del sabato, la Luciana Mosconi ha espugnato il campo di Cesena grazie a un sontuoso Minoli (48-63).

Lotta ma non riesce a prendersi i due punti la General Contractor Jesi, che cade a Imola 75-68. Turno da dimenticare per Montegranaro che perde di un punto in casa contro la Luiss Roma dopo aver assaporato la vittoria (91-92). Niente da fare per Civitanova a Rimini che torna nelle Marche con 30 punti di gap (101-71).

CLASSIFICA: 34 Liofilchem Roseto, 28 Riviera Banca Rimini, Kinergia Rieti, 24 Luciana Mosconi Ancona, Real Sebastiani Rieti, Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, 22 Sinermatic Ozzano, 18 Rennova Teramo, 16 Tigers Cesena, 14 Luiss Roma, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, 6 Giulia Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (20 giornata): Luiss Roma-Andrea Costa Imola, Sinermatic Ozzano-Virtus Civitanova, Liofilchem Roseto-Tigers Cesena, Kinergia Rieti-Raggisolari Faenza, Goldengas Senigallia-Real Sebastiani Rieti, Giulia Giulianova-Luciana Mosconi Ancona, General Contractor Jesi-RivieraBanca Rimini, Sutor Montegranaro-Rennova Teramo.