Basket serie B, Senigallia si aggiudica il derby con Montegranaro. Ancona batte la capolista Rimini

La General Contractor Jesi perde ancora in casa e non scaccia il rischio playout. Bella vittoria di Civitanova contro Cesena

Una sontuosa Luciana Mosconi Ancona batte la capolista Rimini e sale al quinto posto in classifica. La squadra di Piero Coen, nelle due giornate che restano, cercherà di assicurarsi il miglior piazzamento playoff per giocarsi la promozione in serie A2. Punta alla post-season anche la Goldengas Senigallia che vince agevolmente il derby contro Montegranaro, fanalino di coda assieme a Giulianova.

Bel risultato per la Virtus Civitanova che sconfigge Cesena e si stacca dalle due compagini che chiudono la graduatoria del campionato di serie B, girone C. Perde ancora in casa la General Contractor Jesi. Dopo la sconfitta con Roma, arriva anche quella con Faenza. Playout ormai quasi sicuri, considerando che le ultime due giornate gli uomini di coach Francioni sfideranno le due corazzate reatine.

I RISULTATI Luiss Roma – Giulia Basket Giulianova 86-64, General Contractor Jesi – Raggisolaris Faenza 66-67, Luciana Mosconi Ancona – RivieraBanca Basket Rimini 73-71, Virtus Civitanova – Tigers Cesena 74-58, Kienergia Rieti – Real Sebastiani Rieti 62-82, Liofilchem Roseto – Rennova Teramo 86-55, Goldengas Senigallia – Sutor Montegranaro 78-49, Andrea Costa Imola – Sinermatic Ozzano (si gioca domani, 25 aprile).

LA CLASSIFICA 44 Liofilchem Roseto, 42 RivieraBanca Rimini, Real Sebastiani Rieti, 38 Kienergia Rieti, Luciana Mosconi Ancona, 32 Sinermatic Ozzano, Andrea Costa Imola, 30 Raggisolaris Faenza, 28 Luiss Roma, 24 Rennova Teramo, 22 Tigers Cesena, 19 General Contractor Jesi, 8 Virtus Civitanova, 6 Sutor Montegranaro, Giulia Giulianova.

PROSSIMO TURNO Luiss Roma – Goldengas Senigallia, Tigers Cesena – RivieraBanca Rimini, Andrea Costa Imola – Luciana Mosconi Ancona, Giulia Giulianova – Liofilchem Roseto, Rennova Teramo – Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro – Kienergia Rieti, Real Sebastiani Rieti – General Contractor Jesi, Raggisolaris Faenza – Sinermatic Ozzano.