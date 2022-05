Basket, serie B (playoff/playout): Ancona cade in casa, Jesi vince a Civitanova

Cade in casa la Luciana Mosconi Ancona contro Ragusa. Dopo le due partite vinte in trasferta, i dorici non sfruttano il primo match point e concedono la vittoria ai siciliani. Si replica domani, domenica, sempre al PalaRossini. Sul 2-1 anche Senigallia che batte Bisceglie fra le mura amiche.

Relativamente ai playout, la General Contractor Jesi si riscatta immediatamente: archivia la sconfitta del PalaTriccoli contro Civitanova e va a vincere in trasferta, portando la serie sul 2-1. Crolla in casa Montegranaro contro la Tigers Cesena, che ora conduce per 2-1.

Gara 4 dei playoff e dei playout è in programma domani pomeriggio, a partire dalle ore 18.

PLAYOFF

Luciana Mosconi Ancona – Virtus Kleb Ragusa: 87 – 96

Goldengas Senigallia – Lions Basket Bisceglie: 76 – 69

PLAYOUT

Sutor Montegranaro Tigers Cesena 67 – 92

Virtus Basket Civitanova Marche General Contractor Jesi 72 – 84