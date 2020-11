Basket serie B: ecco il nuovo calendario con i gironi a 8 squadre

FABRIANO – È uscito il nuovo calendario di serie B di basket, resosi necessario dopo la modifica dei gironi (ciascuno a 8 squadre) per venire incontro alle difficoltà legate al Covid-19.

Si comincia nel fine settimana 28/29 novembre e si termina domenica 7 marzo per un totale di 14 partite. Poi ci sarà una successiva fase di 8 partite “a orologio” e infine – se tutto andrà bene – i playoff per la promozione in A2 e i playout per evitare la retrocessione in C.

Nel girone C1, dove si trova l’unica marchigiana Goldengas Senigallia più altre sette formazioni del Triveneto, la squadra di coach Paolini si toglierà subito il dente della trasferta più lunga dell’anno a Cividale del Friuli (Ud), sabato 28 novembre alle ore 19.30.

Nel girone C2, dove si trovano invece cinque squadre marchigiane, domenica 29 novembre si parte subito con un derby tra Sutor Montegranaro e Ristopro Fabriano alla “Bombonera” (ore 17), esordisce in casa la Luciana Mosconi Ancona con il Giulianova (PalaRossini, ore 17), mentre cominciano in trasferta sia la The Supporter Jesi (a Roseto degli Abruzzi, ore 18) sia la Rossella Civitanova (a Teramo, ore 18).

Non sono previsti turni infrasettimanali, proprio per limitare le difficoltà negli spostamenti o problemi legati ad eventuali positività di atleti e tecnici. Unica eccezione mercoledì 6 gennaio, che comunque è un giorno festivo, dopo quindici giorni di riposo per il periodo natalizio.