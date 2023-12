Matelica batte il Roseto e stacca il Bramante in testa, torna alla vittoria la Stamura

ANCONA – C’è una sola capolista in Serie B2 di Basket. Si interrompe, almeno momentaneamente, il duetto in cima alla classifica tra Matelica e Bramante che da diverse settimane camminavano a braccetto davanti a tutti. Complice il passo falso dei bianconeri in casa della Virtus Civitanova, nel 13° turno di campionato, l’Halley ne approfitta e si porta solitaria in testa a quota 22 punti.

La squadra di coach Trullo nel finale trova l’allungo decisivo per superare il Roseto 69-61, nonostante le diverse assenze tra le fila dei biancorossi (Ciampaglia acciaccato e Verri out per motivi disciplinari). Non sorride invece il Bramante che si arrende 61 a 52 nella tana della Virtus Civitanova. Decisivo l’ultimo quarto per i padroni di casa, con un parziale di 25-7, che condanna i pesaresi al terzo kappao in campionato.

Resta nella terza posizione della classifica l’Italservice Loreto, capace di sconfiggere 67-61 l’Amatori Pescara. I gialloblu non approcciano benissimo, ma rimontano trascinanti da uno strabiliante Maruca autore di ben 23 punti. Bene anche la Goldengas Senigallia che, davanti ai propri tifosi, batte l’Attila Junior 84-70. Show di Brigato che con i suoi 22 punti spinge i biancorossi alla vittoria.

Dopo 11 sconfitte consecutive riassapora la gioia dei due punti la Stamura Ancona che passa contro il Pescara 69-61. I ragazzi di coach Petitto ribaltano il match nell’ultimo periodo mettendo a referto 30 punti con la decisiva tripla di Gallo siglata a 48” dalla fine. Nel posticipo cade il Pisaurum 82 a 73 contro il Teramo a Spicchi. La compagine abruzzese aggancia proprio i pesaresi in classifica a quota 12 punti.