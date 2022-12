Basket serie B: l’Halley Matelica finalmente si è sbloccata

FABRIANO – Dopo dodici sconfitte consecutive, la “matricola” Halley Matelica ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato di serie B di basket. La lunga attesa si è concretizzata ieri sera, giovedì 22 dicembre, in occasione del match di recupero che i matelicesi hanno disputato a Cervia con i Tigers Romagna, incontro precedentemente posticipato. La Halley ha vinto 55-74 agganciando proprio i romagnoli a 2 punti in classifica. Migliori realizzatori: Gallo con 19, Enihe con 16.

«Finalmente – è il commento del coach matelicese Tony Trullo. – Sono contento in primis per i ragazzi, che si sono sempre allenati con abnegazione e li vedevo soffrire per questa situazione. Ma sono contento anche per la società, i dirigenti e il main sponsor. Ci sono ancora 17 partite da giocare: vedremo se riusciremo a rinforzare la squadra o meno, ma vogliamo andare avanti a prescindere per fare del nostro meglio».

Le altre quattro marchigiane di serie B avevano già concluso le loro “fatiche” domenica scorsa e si sono, così, potute immergere nel clima natalizio con qualche giorno di anticipo.

Facciamo il punto in occasione della sosta, dopo 13 giornate di campionato.

La Ristopro Fabriano è la meglio piazzata, in questo momento, fra le squadre della regione: 20 punti (10 vittorie e 3 sconfitte) per il team di coach Daniele Aniello, numeri che valgono la seconda piazza in coabitazione di Faenza, all’inseguimento della “lepre” Rieti. Il play Nicolas Stanic è finora il miglior realizzatore dei cartai con 16,3 punti di media, ai quali aggiunge ben 7,3 assist. Terminata la sosta, la Ristopro giocherà in trasferta domenica 8 gennaio a Imola con la Virtus.

Segue la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi al 4° posto in classica con 16 punti (8 vinte e 5 perse), frutto di un cammino non ancora segnato dalla continuità, ma certamente positivo. Roberto Marulli, fra i leoncelli, è il giocatore che segna di più: 13,6 punti a partita. Alla ripresa del campionato, l’8 gennaio, Jesi sarà impegnata nel derby ad Ancona (PalaRossini, ore 18)

E a proposito di Luciana Mosconi Ancona, il team di coach Piero Coen attualmente si trova nel “gruppone” di centro classifica a quota 14 punti (7 vinte e 6 perse). Alcuni infortuni hanno reso il percorso dei dorici più difficoltoso del previsto nel corso dell’autunno, ma ultimamente le cose sembrano essere andate tutte a posto. Il miglior realizzatore della Luciana Mosconi per ora è Leonardo Ciribeni con 14,6 punti, ma in grande crescita c’è anche il giovane Yannick Giombini, bella rivelazione da 11,2 punti e 9,2 rimbalzi.

Concludiamo con la Goldengas Senigallia di coach Paolo Filippetti. Anche i biancorossi stazionano a 14 punti in graduatoria (7 vinte e 6 perse), frutto soprattutto di ben cinque vittorie di fila tra la quarta e l’ottava giornata, cui ha fatto seguito un solo successo nelle ultime cinque gare. Tra i singoli giocatori, emerge per punti Matteo Santucci che viaggia a 18,8 di media. Dopo la sosta, Senigallia giocherà in casa domenica 8 gennaio con la seconda della classe Faenza (PalaPanzini, ore 18).

Classifica: Rieti 24; Faenza e Fabriano 20; Jesi, Virtus Imola e Firenze 16; Piacenza, Fiorenzuola, Ozzano, Senigallia e Ancona 14; Andrea Costa Imola 10; San Miniato 8; Empoli 4; Matelica e Cervia 2.