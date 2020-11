Basket Serie B, la LNP è pronta a rivedere il format iniziale

ANCONA- La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona alla finestra in attesa di novità. È notizia delle ultime ore, infatti, che la Lega Nazionale Pallacanestro abbia deciso di rivedere i format di alcuni campionati nazionali. Il tutto, inoltre, è stato ratificato all’interno di un comunicato chiaro e conciso pubblicato al termine della riunione del Consiglio direttivo.

Nel caso specifico, per la Serie B – si legge – “considerando il torneo prettamente dilettantistico, il numero elevato delle partecipanti e le complessità legate all’organizzazione delle trasferte, nella contingenza vissuta nel Paese, sarà condivisa dal Consiglio Direttivo, e poi proposta al Settore Agonistico FIP, una revisione del format di svolgimento. Valutando la conferma di inizio del campionato al 22 novembre, o un possibile slittamento al 29 novembre. La Segreteria LNP ha già avviato una bozza di lavoro da condividere con la FIP”.

Cambi in vista anche per il torneo di Serie A2 su cui però è stato confermato l’inizio per il 22 novembre. Nominati i vicepresidenti di Lega che saranno Federico Grassi (Napoli Basket) per la Serie A2, e Vito Quinto (Lions Bisceglie) e Nicola Bernardi (Virtus Padova) per la Serie B.