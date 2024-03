Basket, serie B: Jesi a un passo dalla vetta. Fabriano compie l’impresa contro la capolista

La General Contractor vince anche a Faenza e sale al secondo posto. Ristopro corsara in Puglia contro la capolista

Ancora due vittorie per le due marchigiane di serie B nazionale di pallacanestro. Sale in terza piazza Jesi (42 punti), dietro al duo di testa Roseto e Ruvo di Puglia (44) grazie alla vittoria sul campo di Faenza. Poco dietro, in quinta posizione, Fabriano (34), che firma il blitz sul parquet della capolista pugliese.

Blacks Faenza – General Contractor Jesi 83-89 (22-27, 22-17, 21-20, 18-25)

Blacks Faenza: Mitchell Poletti 23 (8/12, 1/4), Andrea Pastore 14 (1/2, 3/5), Sebastian Vico 11 (3/4, 1/1), Giovanni Poggi 10 (4/6, 0/0), Giacomo Siberna 9 (4/5, 0/2), Jessie Begarin 7 (2/5, 1/3), Francesco Papa 6 (1/3, 1/1), Luca Galassi 3 (0/0, 1/3), Marco Petrucci 0 (0/1, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Carlo Lanza 0 (0/0, 0/0)

General Contractor Jesi: Roberto Marulli 20 (3/3, 2/3), Edoardo Tiberti 19 (8/13, 0/2), Lorenzo Varaschin 16 (7/7, 0/0), Santiago Bruno 12 (2/4, 2/5), Tommaso Rossi 9 (1/1, 2/3), Daniele Merletto 6 (1/1, 1/3), Antonio Valentini 5 (1/2, 1/2), Giulio Casagrande 2 (1/2, 0/2), Emanuele Carnevale 0 (0/1, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Ristopro Fabriano 93-100 (20-25, 24-29, 25-14, 24-32)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Gianmarco Leggio 31 (3/7, 6/10), Darryl joshua Jackson 19 (4/7, 2/5), Andrea Traini 12 (1/6, 3/6), Luca Toniato 12 (2/4, 2/3), Giacomo Eliantonio 9 (1/3, 2/2), Lorenzo Galmarini 6 (3/6, 0/0), Marco Contento 4 (1/2, 0/3), Armin Mazic 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Mario jose Ghersetti 0 (0/0, 0/0)

Ristopro Fabriano: Patrizio Verri 27 (0/2, 8/13), Matteo Negri 21 (6/10, 1/5), Simone Centanni 15 (2/7, 3/6), Yannick Giombini 15 (7/9, 0/0), Nicolas manuel Stanic 11 (1/1, 2/6), Francesco Gnecchi 7 (2/2, 1/3), Alberto Bedin 4 (2/3, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Vlatko Granic 0 (0/0, 0/0)