Basket serie B: Jesi vince il derby a Senigallia

FABRIANO – Il turno infrasettimanale di serie B di basket, valido per l’undicesima giornata, ha regalato emozioni con il derby marchigiano tra Goldengas Senigallia e General Contractor Jesi. Hanno vinto 69-79 i leoncelli di coach Marcello Ghizzinardi che, così, agganciano in classifica a quota 12 proprio i senigalliesi di coach Paolo Filippetti, giunti alla terza sconfitta di fila. La partita era iniziata con la Goldengas in grande spolvero (28-16 al 12’) trascinata da Musci e Santucci (rispettivamente 13 e 26 punti alla fine), ma Jesi pian piano è cresciuta, ha ripreso i locali a metà partita e poi ha iniziato a guidare fino alla vittoria conclusiva, con cinque uomini in doppia cifra e un Filippini da 15 punti e 11 rimbalzi.

Gioisce ancora la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello, che batte San Miniato per 71-64, conquista la settima vittoria di fila e con 18 punti in classifica resta solitaria all’inseguimento della capolista Rieti (20). Domare il team toscano, ad ogni modo, non è stato semplice per i fabrianesi: dopo l’incoraggiante 20-10 iniziale, infatti, San Miniato ha recuperato e la partita è stata testa a testa fino alla fine. Tra i cartai da segnalare i 15 punti di Centanni, i 14 di Stanic e i 15 rimbalzi di Fall.

E’ tornata al successo la Luciana Mosconi Ancona di coach Piero Coen, che ha superato 91-84 la Sinermatic Ozzano al termine di un match sempre condotto, resistendo al tentativo di rimonta finale degli emiliani. Ben sei uomini in doppia cifra per Ancona, tra i quali emergono Panzini e Bedin con 15 punti a testa, ma anche Giombini con 13 punti e 10 rimbalzi. La Luciana Mosconi sale a 12 punti in classifica.

Le altre partite: Empoli – Virtus Imola 75-82, Faenza – Rieti 80-82, Andrea Costa Imola – Fiorenzuola 76-83, Firenze – Piacenza 101-86, Cervia – Matelica (si giocherà il 22 dicembre).

Classifica: Rieti 20; Fabriano 18; Faenza e Fiorenzuola 16; Piacenza, Virtus Imola e Firenze 14; Senigallia, Ancona e Jesi 12; Ozzano 10; San Miniato e Andrea Costa Imola 6; Empoli 4; Cervia 2; Matelica 0.