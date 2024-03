Basket, serie B: Jesi supera anche Ozzano. Fabriano batte Chieti

La General Contractor non si ferma più e conquista altri due punti contro gli emiliani. Bene pure la Ristopro in casa

Due vittorie per le due marchigiane in serie B nazionale di pallacanestro.

La General Contractor Jesi supera Ozzano al PalaTriccoli per 86-79. Determinante Bruno, come al solito, ma ottime anche le prove di Carnevale, Valentini, Rossi, Marulli, Tiberti e Casagrande. Una vittoria importantissima considerate le assenze per infortunio di Merletto e di Varaschin.

Ok anche la Ristopro Fabriano che a Cerreto D’Esi batte la Lux Chieti 89-77. Negri ne mette a referto 21, seguito da Centanni (17) e da Stanic (16).