Basket, serie B: Jesi si prende il derby contro Fabriano (95-88)

Jesi batte Fabriano nel derby di “Natale” dopo un tempo supplementare. Bellissima cornice di pubblico al PalaTriccoli con centinaia di tifosi fabrianesi accorsi per assistere alla gara. Finisce 95-88.

Ottima partenza per la Ristopro che trova subito alcuni buoni canestri mettendo in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Il quintetto di coach Ghizzinardi ci mette qualche minuto a prendere le misure agli avversari, prima di ridurre il gap. Molto equilibrato il secondo quarto con le due squadre che non riescono a prevalere.

Avvio spint di Jesi nel terzo quarto, con l’ex Merletto che sale in cattedra e regala ai suoi il vantaggio in doppia cifra grazie a due triple che scavano il solco. Gli ospiti pagano un po’ di nervosismo e perdono Bedin per cinque falli. Diversi i fischi arbitrali contestati da entrambe le panchine, si gioca poco e si protesta molto. Fabriano riesce comunque a riportarsi sotto e riaprire la contesa.

Ultimi dieci minuti di fuoco in campo, con Fabriano che cerca di avvicinarsi e i padroni di casa che, non senza fatica, provano a preservare il vantaggio. La tripla di Centanni al 34′ fissa il punteggio sul 70-68. Si procede punto a punto fino al 38′ quando Negri, dall’arco, pareggia. È un turbine di emozioni. Merletto sbaglia la tripla, Negri lo stesso. Si va ai supplementari sul 78 pari.

Pur condizionata dai falli, la Ristopro non molla e costringe Jesi a inseguire. Lo jesino Rossi piazza la tripla che fa esplodere il palas, regalando tre punti di vantaggio ai suoi. Palla ai fabrianesi che subiscono fallo e si presentano in lunetta. Stanic segna tutti e due i liberi. 89-88 a 14 secondi dal suono della sirena. Ma Centanni perde la testa e si prende un tecnico per proteste che di fatto chiude la contesa in favore della General Contractor.

General Contractor Jesi – Ristopro Fabriano: 95-88 (19-20, 38-37, 58-53, 78-78)

General Contractor: Varaschin (2), Marulli (11), Bruno (10), Merletto (22), Rossi (11), Valentini (6), Casagrande (5), Tiberti (8), Filippini (20), Nisi, Vita Sadi, Carnevale. All. Ghizzinardi.

Ristopro Fabriano: Centanni (13), Negri (26), Bandini, Granic (16), Stanic (14), Gnecchi (3), Giombini (6), Bedin (10), Rapini, Carsetti. All. Grandi.