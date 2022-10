Basket serie B: Jesi a punteggio pieno, Senigallia supera Ancona nel derby

FABRIANO – La seconda giornata del campionato di serie B di basket dice che, tra le marchigiane, soltanto la General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi è a punteggio pieno, due vittorie su due. I leoncelli, infatti, hanno avuto la meglio per 71-70 sulla Bakery Piacenza al termine di un match equilibrato, ma sostanzialmente sempre condotto.



Cade, invece, la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello a Imola sul parquet dell’Andrea Costa (70-65). I cartai non riescono a ripetere la grande serata al tiro di sette giorni prima e, nell’economia del risultato finale, pagano una pessima prima parte di gara (37-24 al 20’). Non sono bastati i 16 punti di Verri, quasi tutti nella ripresa, per avere la meglio sugli imolesi.



Partita rocambolesca, il derby marchigiano tra Goldengas Senigallia e Luciana Mosconi Ancona. I padroni di casa di coach Paolo Filippetti partono forte, ma sono poi i dorici di coach Piero Coen a prendere il comando grazie ad un bel terzo quarto (8-21). Senigallia non ci sta, si ritrova e conquista i primi due punti stagionali per 76-70. Per la Goldengas miglior marcatore Neri con 21 punti, per Ancona ce ne sono 18 di Ciribeni. Molto bello il messaggio lanciato dai giocatori e dallo staff della Luciana Mosconi attraverso uno striscione prima della palla a due, “Senigallia non mollare”, di incoraggiamento alla città duramente colpita dalla recente alluvione.



Tempo supplementare amaro per la neopromossa Halley Matelica, l’unica tra le marchigiane ancora a quota zero. I biancorossi di coach Lorenzo Cecchini assaporano a lungo il successo conducendo il match, ma la Sinermatic Ozzano riesce ad agganciare l’overtime sul 61-61 e, qui, a firmare un parziale di 10-15 utile per conquistare la vittoria 71-76. Il miglior realizzatore matelicese è stato Enihe con 15.

Gli altri risultati: Faenza – Virtus Imola 68-80, Rieti – San Miniato 85-52, Cervia – Firenze 64-89, Empoli – Fiorenzuola 63-74.

Classifica – Jesi, Firenze e Rieti 4; Piacenza, Virtus Imola, Andrea Costa Imola, Senigallia, San Miniato, Fiorenzuola, Fabriano, Ancona, Faenza e Ozzano 2; Empoli, Cervia e Matelica 0.