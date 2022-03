Basket, serie B: Jesi-Ancona, Senigallia-Civitanova, due derby che valgono tanto

La Luciana Mosconi attesa al PalaTriccoli per sfidare la malconcia Aurora. La Goldengas ospita la Virtus. Montegranaro accoglie Cesena

Due derby che valgono tanto. Due gare che pesano in ottica playoff e playout. La 22esima giornata del campionato di serie B, girone C, propone General Contractor Jesi-Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia-Virtus Civitanova.

I dorici arriveranno al PalaTriccoli per vincere e avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, cercando di approfittare del momento forse più complesso dell’Aurora, che forse recupera Gay ma in piena zona playout e con il morale sotto i piedi dopo la disfatta clamorosa di Civitanova. Sarà comunque una gara interessante, considerando la posta in palio, con palla a due fissata alle ore 18 di domani, 6 marzo.

Altra marchigiana lanciata è la Goldengas Senigallia che ospita la Virtus Civitanova. Entrambe devono vincere: i padroni di casa per consolidare il piazzamento playoff, gli ospiti per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica che significa retrocessione diretta.

L’ultimo gradino della graduatoria è occupato dalla Sutor Montegranaro, che attende la Tigers Cesena e spera di poter agganciare i “cugini” civitanovesi.

CLASSIFICA: 36 Liofilchem Roseto, 32 RivieraBanca Rimini, 30 Kienergia Rieti, Luciana Mosconi Ancona, 28 Real Sebastiani Rieti, 26 Andrea Costa Imola, Goldengas Senigallia, 24 Sinermatic Ozzano, 20 Rennova Teramo, 18 Tigers Cesena, 16 Luiss Roma, Raggisolaris Faenza, 13 General Contractor Jesi, 6 Giulia Giulianova, 6 Virtus Civitanova, 4 Sutor Montegranaro.

LE PARTITE IN PROGRAMMA (22′ giornata): Luiss Roma-Rennova Teramo, Sinermatic Ozzano-RivieraBanca Basket Rimini, Kienergia Rieti-Liofilchem Roseto, Goldengas Senigallia-Virtus Basket Civitanova Marche, Giulia Basket Giulianova-Andrea Costa Imola, General Contractor Jesi-Luciana Mosconi Ancona, Sutor Montegranaro-Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza-Real Sebastiani Rieti