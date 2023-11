Basket, serie B Interregionale: spicca Matelica-Italservice Loreto. Bramante contro il Pescara 2-0

ANCONA – Big match in arrivo nella decima giornata di campionato di serie B Interregionale di pallacanestro. Capolista insieme al Bramante con 14 punti, la Vigor Matelica ospita l’attuale terza forza del torneo, l’Italservice Loreto. Nella tana dei biancorossi, i ragazzi di coach Foglietti tentano l’aggancio in classifica, essendo sotto di soli due punti. L’incontro è in programma domenica 26 novembre, alle 18.

Chi può approfittarne in anticipo è il Bramante, in campo circa 24 ore prima rispetto alle rivali. Dopo il kappao subito contro il Roseto i bianconeri se la vedranno in casa contro il Pescara 2.0. Obiettivo riscatto per la squadra di coach Nicolini, desiderosa di restare in testa alla graduatoria.

Sabato 25 novembre protagoniste anche Stamura Ancona e Amatori Pescara. Alle 21 i biancoverdi cercano di battere la compagine abruzzese per migliorare il prima possibile il bottino di 2 punti con conseguente ultimo posto in classifica. Un quarto d’ora più tardi l’Attila Junior ospita davanti ai propri tifosi il Pisaurum. Confronto importante per due squadre che hanno conquistato attualmente 10 punti in campionato.

Ad arricchire la domenica dalle 18, oltre al citato scontro tra Matelica e Italservice, scendono in campo altri quattro club. Capitan Giacomini vuole trascinare alla vittoria la sua Goldengas Senigallia contro il Roseto, mentre la Virtus Civitanova di coach Schiavi affronta tra le mura amiche il Teramo a Spicchi.