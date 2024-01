Big match tra Senigallia e Italservice, obiettivo riscatto per Bramante e Matelica

ANCONA – Lame incrociate in Goldengas Senigallia-Italservice Loreto Pesaro. Entrambe le compagini stanno vivendo un momento d’oro nella Serie B2 di Basket, non a caso hanno momentaneamente raggiunto la prima posizione della classifica a quota 24 punti insieme a Bramante e Matelica. La squadra di coach Gabrielli è reduce da cinque successi consecutivi, mentre i gialloblu hanno aperto il 2024 con tre vittorie in altrettante partite. Domenica 21 gennaio, alle 18 al PalaPanzini, saranno l’una contro l’altra.

Vogliono rialzarsi il Bramante e il Matelica, nella diciottesima giornata di campionato, dopo le recenti uscite negative. I bianconeri hanno perso il derby contro l’Italservice per 76 a 56 nell’ultimo turno giocato, chiudendo in svantaggio tutti e quattro i quarti. Ricci e compagni cercano il riscatto contro l’Amatori Pescara nella gara in programma a Pesaro sabato 20 gennaio alle 18.

Fischio d’inizio in contemporanea per l’Halley Matelica, di scena sul campo della Stamura Ancona. I biancorossi puntano ad interrompere la striscia di tre sconfitte di fila, di cui l’ultima rimediata davanti al proprio pubblico contro la Virtus Civitanova. I ragazzi di coach Trullo si sono dovuti arrendere 59 a 51. Dall’altra parte però la società anconetana vuole staccarsi dal Pescara 2.0 in fondo alla classifica, entrambe a quota 8 punti.

Lanciatissimo il Porto Recanati, reduce dai due punti conquistati proprio contro la Stamura Ancona (89-49), che ha messo in serie ben quattro sorrisi consecutivi. L’Attila Junior vuole cavalcare l’onda e proverà a battere anche il Roseto sabato alle 21:15. Domenica alle 18 invece scenderanno in campo Virtus Civitanova e Pisaurum, chiude il programma il confronto abruzzese Pescara 2.0-Teramo a Spicchi di sabato alle 20:30.