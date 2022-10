Basket serie B, il punto: domenica a Jesi torna coach Gresta

FABRIANO – Il campionato di serie B di basket, già trascorse tre giornate, inizia a farsi interessante per le cinque squadre marchigiane.

Iniziamo dalla General Contractor Jesi di coach Marcello Ghizzinardi, reduce da una sconfitta per 86-83 a San Miniato dopo un tempo supplementare. Il ko al fotofinish brucia, anche perché ha impedito a Jesi di rimanere a punteggio pieno. Sarà comunque big-match della quarta giornata quello in programma domenica 23 ottobre (ore 18) al PalaTriccoli con la Pallacanestro Firenze che guida la classifica senza aver mai perso finora. Ulteriore motivo di interesse è il ritorno a Jesi da avversario di coach “Gigio” Gresta, attuale trainer dei toscani, il coach che condusse l’allora Aurora alla prima storica promozione in serie A1 nel 2003/04.



A quota 4 punti come Jesi si trova anche la Ristopro Fabriano. Per i cartai di coach Daniele Aniello il turno scorso ha proposto un match agevolmente vinto (81-55) sui Tigers Romagna. Ora si cercano conferme e il calendario propone un test decisamente probante a Faenza contro i Blacks considerati tra le squadre “top” del girone (si gioca domenica 23 ottobre al PalaCattani di Faenza, ore 18). Ma sentiamo il play della Ristopro, il veterano Nicolas Stanic, 17,2 punti di media in queste prime tre giornate. «Rispetto alle prime due partite, contro i Tigers abbiamo fatto un passo in avanti – dice Stanic – ma c’è ancora da fare. Abbiamo segnato di più da sotto, però avremmo potuto fare qualcosa di meglio in attacco. A volte siamo stati un po’ frettolosi e non abbiamo sfruttato alcuni vantaggi che avevamo. La nostra panchina ci ha dato molto di più e stiamo cercando un equilibrio anche su questo. Nei primi minuti impieghiamo un po’ ad abituarci agli avversari, stavolta siamo partiti più carichi ma sbagliando alcuni buoni tiri. Dopo un ko, i due punti però sono la cosa più importante».



Scorrendo ancora la classifica, con un bilancio di una vittoria e due sconfitte dopo tre giornate ci sono Luciana Mosconi Ancona e Goldengas Senigallia, entrambe cadute nell’ultimo turno rispettivamente in casa con l’Andrea Costa Imola (69-73) e a Firenze (78-62). Le due formazioni vanno in cerca di continuità, con l’obiettivo di tornare prontamente al successo domenica 22 ottobre quando i dorici di coach Piero Coen viaggeranno in Toscana sul campo dell’Empoli (ore 21) e domenica 23 ottobre quando i biancorossi di coach Paolo Filippetti giocheranno ancora fuori casa sul parquet di Cervia contro gli affamati Tigers Romagna che si trovano a quota zero (ore 18).



E a proposito di quota zero, vi langue ancora l’ultima marchigiana del girone, la Halley Matelica, alla terza sconfitta quasi fotocopia in tre partite, 75-67 sul campo della Virtus Imola. Domenica 23 ottobre i biancorossi di coach Lorenzo Cecchini tornano tra le mura amiche di Castelraimondo (ore 18) e non vogliono più fallire. «Arriva Piacenza e stavolta dovremo cercare di conquistare il vantaggio e saperlo mantenere – dice il tecnico di Matelica. – La ricetta per farlo non la conosco, noi prepariamo le partite come si deve e la squadra è sul “pezzo”, credo sia un discorso di personalità ed emotività. Però non possiamo riempire il secchio per 18 minuti e rovesciarlo in due…».



Il resto del programma di domenica – Andrea Costa Imola – Ozzano, Fiorenzuola – San Miniato, Rieti – Virtus Imola.

Classifica – Firenze e Rieti 6; Andrea Costa Imola, San Miniato, Jesi, Virtus Imola, Piacenza, Fabriano e Faenza 4; Senigallia, Ozzano, Fiorenzuola e Ancona 2; Empoli, Cervia e Matelica 0.