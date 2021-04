SENIGALLIA – Ha rialzato la testa la Goldengas Senigallia. I biancorossi ora sono chiamati a dar continuità ai risultati dopo il ritorno al successo nel derby con Ancona.

Sarà ancora uno scontro marchigiano quello programmato per domani – sabato 17 aprile – al PalaPanzini. La Rossella Virtus Civitanova Marche farà visita a capitan Mirco Pierantoni e compagni alle ore 18,30. Match valido per la quinta giornata della seconda fase di Serie B (girone C).

Il club maceratese è in piena lotta salvezza e venderà cara la pelle in terra senigalliese. Dall’altra parte sarà l’esordio all’interno delle proprie mura amiche per il duo Peverada-Ruini, subentrati alla guida tecnica ormai da qualche giorno e subito vittoriosi in trasferta.

Anche la Goldengas non occupa una posizione di classifica comodissima, è fuori dalla zona playout sì, ha due partite da recuperare, ma dovrà ancora battagliare per fuggire dalle inseguitrici. Mancano poche gare e ogni vittoria può ora più che mai fare la differenza.

Il match sarà acquistabile e visibile in diretta streaming come consuetudine sulla piattaforma LNP Pass.

RECUPERI – La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la data del recupero in cui la Goldengas affronterà Roseto. Match valido per la prima giornata della fase due che verrà recuperato domenica 9 maggio alle 18 a Senigallia.